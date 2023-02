Was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft, ist die Stadt Mannheim einen Schritt weiter. Um den Zuweisungsregeln des Landes gerecht zu werden, müssen Notunterkünfte vorbereitet werden. Als erste hat die Stadt die Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld ausgewählt. Wie es aus dem Rathaus heißt, bietet sie Platz für 200 Menschen. Die Halle sei wegen ihrer Lage außerhalb eines Schulgeländes, ihrer Bauart und ausreichend sanitärer Einrichtungen geeignet. Sie kann noch bis einschließlich 17. Februar von Vereinen und Schulen genutzt werden. Die Stadt steht nach eigenen Angaben mit Sportvereinen und Schulen in Kontakt. Ab dann sollen die Räume Schutzsuchenden für sechs Monate zur Verfügung stehen. Eine verbindliche Aussage, ob sie dann wieder für Schulen und Vereine freigegeben werden kann, sei zurzeit noch nicht möglich, so die Stadt. Entscheidend sei, wie schnell ausreichend mittel- und langfristige Alternativen gefunden werden.