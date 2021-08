Der Coming-of-Age-Film erzählt von der 13-jährigen Claire, die mit ihrer Familie in Südspanien urlaubt. Ihre Mutter Sophie (Sabine Timoteo) zeigt lediglich minimales Interesse an ihren Töchtern und betrügt den abwesenden Vater ganz offen. Die ältere Zoe erlebt eine Urlaubsliebe und Claire begegnet am Strand dem jungen Senegalesen Amram. Er ist allein nach Spanien gekommen und verkauft Armbänder und Perlenketten aus Afrika. Sein Verdienst reicht kaum zum Überleben. Als Claire ihm die Kreditkarte und den Ehering ihrer Mutter zusteckt, um ihm zu helfen, erreicht sie das Gegenteil: Jetzt wird er als Dieb geächtet. Der berührende Sommerfilm, der von den weitreichenden Auswirkungen des Kapitalismus und vom Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich kündet, lief bereits in den Kinos, ging jedoch im Lockdown weitgehend unter.

Spielzeiten

