Die Zahl der in Ludwigshafen registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine hat sich über die Osterfeiertage kaum erhöht. Bis Dienstagmittag haben 488 Erwachsene und Kinder in der Außenstelle der Ausländerbehörde in der Jaegerstraße vorgesprochen. Vor einer Woche waren es 475. Parallel dazu haben fast alle Hilfesuchenden um finanzielle Unterstützung gebeten.

Von den 488 Ukrainerinnen und Ukrainern haben 461 Anträge auf Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt. Anfang voriger Woche waren es 419 von 475 registrierten.