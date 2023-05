Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine hält auch in Ludwigshafen an. Weil der weit überwiegende Teil der Opfer der russischen Invasion aber privat unterkommt, stößt die Stadtverwaltung bei den Unterbringungsmöglichkeiten nach wie vor nicht an ihre Grenzen.

Diesen Schluss lässt die Wochenbilanz zu, die Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Dienstag in einem Pressegespräch zog. Demnach hat die Stadt für aktuell 41 Personen, überwiegend