Die Stadt greift bei der Unterbringung von Flüchtlingen wieder auf Notunterkünfte in der Mundenheimer Wattstraße zurück. Laut Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) steht die Stadt angesichts steigender Asylsuchendenzahlen mit dem Rücken zur Wand. Doch Schulturnhallen sollen nicht belegt werden.

Wie alle Kommunen ist auch Ludwigshafen dazu verpflichtet, Asylsuchende und Geflüchtete aufzunehmen und unterzubringen. Da mittlerweile alle verfügbaren Unterkünfte (Sammelunterkünfte, Häuser in Schlichtbauweise und Wohnungen) belegt sind, müssen in dieser Woche die ersten Asylbewerber in die Notunterkunft in der Wattstraße einziehen. Laut Verwaltung handelt es sich um Männer aus der Türkei, aus Syrien und Afghanistan. Weitere Notunterkünfte werden vorbereitet, kündigt die Stadt an. Da während der Flüchtlingskrise 2015/16 dafür Vorsorge getroffen wurde, schließt Sozialdezernentin Steeg die Nutzung von Schulturnhallen und Gemeinschaftshäusern zur Unterbringung von Geflüchteten derzeit aus.

Das Areal in der Wattstraße wird wieder für Flüchtlinge genutzt. Archivfoto: KUNZ

Die Notunterkunft in der Wattstraße befindet sich in einer ehemalige Lagerhalle, die vor acht Jahren zur Unterbringung von Asylsuchenden gekauft und umgebaut wurde. Sie wurde 2015 für maximal 170 Personen konzipiert. Die Stadt will nun die Unterkunft mit nicht mehr als 130 Personen belegen. Die Halle liegt gemeinsam mit weiteren Gebäuden zur Unterbringung von Asylsuchenden auf einem ehemaligen Gelände der Pfalzwerke. Die übrigen Gebäude sind zwei ehemalige zur Unterkunft umgebaute Verwaltungsgebäude, zwei 2016 neu gebaute Schlichthäuser und zwei Unterkünfte in Modulbauweise (Container). Derzeit sind in den unterschiedlichen Unterkünften rund 200 Personen untergebracht, teilt die Stadt weiter mit.

Halle mit Brandmeldeanlage

Die Halle ist etwa 50 Meter lang und 25 Meter breit. Sie wurde 2015 innerhalb von zwei Monaten für 2,1 Millionen Euro umgebaut. Sie besitzt eine Brandmeldeanlage, die im Falle einer Rauch- oder Brandentwicklung die Feuerwehr automatisch alarmiert. In dem Gebäude warnt ein akustisches Signal die Bewohner bei Gefahr. Neben dem Schlafbereich, der 849 Quadratmeter umfasst, gibt es Aufenthaltsräume, Sanitäranlagen in einem Container vor der Halle sowie Möglichkeiten zum Kochen und Abwaschen. Ferner gibt es ein Hausmeisterbüro, ein Arztzimmer und zwei Sozialräume. Die Schlafbereiche sind mit Bauzäunen in einzelne „Kojen“ unterteilt. Dort stehen ein- und zweistöckige Betten. Zu jedem Schlafplatz gehört auch ein Spind für persönliche Sachen. Die Notunterkunft wird in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz betrieben.

Der Küchenbereich der Unterkunft. Archivfoto: KUNZ

Der Stadtrat hatte im Dezember 2015 auch dem Bau von zwei weiteren Hallen als Notunterkünfte in der Wollstraße (West) zugestimmt. Die Hallen wurden 2016 für rund 4,5 Millionen Euro errichtet und können auch für andere Zwecke genutzt werden. Da die Hallen für die Unterbringung Asylsuchender bisher nicht benötigt wurden, nutzte sie die Stadt als Lager. Nun werden sie für die Unterbringung weiterer Asylsuchender hergerichtet. Die Stadtverwaltung rechnet damit, die erste der beiden Hallen in den nächsten Monaten in Betrieb zu nehmen. Pro Unterkunft sollen maximal 200 Menschen einquartiert werden.

4,5 Prozent des Landesaufkommens

Der Stadt Ludwigshafen wurden seit Jahresbeginn 135 Flüchtlinge neu zugewiesen. Die Zuweisung an die Kommunen richtet sich im jeweiligen Bundesland an einen bestimmten Verteilschlüssel. Je größer eine Stadt, umso mehr Geflüchtete muss sie aufnehmen. Ludwigshafen nimmt 4,5 Prozent der Geflüchteten aus Rheinland-Pfalz nach diesem Modell auf. Im Jahr 2022 wurden der Stadt Ludwigshafen insgesamt rund 1160 Geflüchtete zugewiesen, davon 836 aus der Ukraine. Nur wenige der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mussten durch die Stadtverwaltung mit Wohnraum versorgt werden. Viele Ukrainer sind privat bei Verwandten untergekommen.

Insgesamt sind in Ludwigshafen von der Abteilung Asyl in verschiedenen Unterkünften und Wohnungen aktuell rund 1360 Personen untergebracht. Es handelt sich dabei um Asylsuchende im Verfahren, um bereits anerkannte Asylbewerber, Menschen aus der Ukraine sowie geduldete Personen. Aktuell geht die Stadtverwaltung davon aus, dass Ludwigshafen im ersten Halbjahr 2023 vom Land Rheinland-Pfalz weitere 450 Menschen zugewiesen werden.

„Mit dem Rücken zur Wand“

„Mir ist bewusst, dass eine Unterbringung in einer Notunterkunft keine schöne Lösung ist für die Menschen, die in Deutschland Hilfe und Unterstützung suchen. Es kann auch keine dauerhafte Lösung sein“, sagt Sozialdezernentin Steeg. „Allerdings steht die Stadtverwaltung mit dem Rücken zur Wand. Eine Alternative zur Unterbringung in Notunterkünften sehe ich derzeit nicht“, sagt Steeg. Sie betont, dass die Stadt vorausschauend Unterkünfte und Hallen gebaut habe, um für weitere Flüchtlingskrisen gerüstet zu sein. Schulturnhallen und Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen würden nicht belegt. „Gerade Vereine und Schulkinder, die während der Corona-Pandemie bereits unter erheblichen Einschränkungen zu leiden hatten, möchte ich nicht weiter belasten“, so Steeg.

Die Dezernentin forderte Bund und Land auf, die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie nicht auf einem Teil der Kosten für die Unterbringung von Asylsuchenden sitzen bleiben. „Wir wollen Menschen helfen, aber wir müssen auch in die Lage versetzt werden, dies finanziell und personell stemmen zu können“, sagt Steeg. Es gehe dabei nicht nur um die reinen Kosten der Unterbringung selbst, die bei Menschen im Asylverfahren durch eine Pro-Kopf-Pauschale vom Land erstattet werde, sondern auch um Kosten für Personal in Asylabteilungen und Ausländerbehörden bis hin zu Kitas, Kosten für Security und Reinigungsfirmen und letztendlich auch um neue Schulden, die Städte wie Ludwigshafen aufnehmen müssten, um neue Unterkünfte zu bauen oder zu kaufen. Die Versorgung mit einem Dach über dem Kopf sei nur der erste Schritt, der zweite die Integration in die Stadtgesellschaft. Der Schlüssel hierzu sei das Erlernen der deutschen Sprache. Mitarbeitende der Volkshochschule (VHS) würden daher ihre Sprachberatung (zur Einstufung und Vermittlung in den passenden Sprachkurs) vor Ort anbieten. Weitere Integrationsangebote seien in Planung.