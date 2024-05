Am 9. Juni wird ein neuer Stadtrat gewählt. Vor welchen Aufgaben stehen die Politiker in ihrer Amtszeit? Was sind die größten „Baustellen“ in den nächsten fünf Jahren? 1200 Flüchtlinge muss Ludwigshafen 2024 unterbringen. Über die Stimmung in der Bevölkerung hat Christiane Vopat mit der Integrationsbeauftragten Hannele Jalonen gesprochen.

Frau Jalonen, manchmal hat man den Eindruck, dass sich Ereignisse wiederholen. In den Jahren 2015/16 haben schon einmal ähnlich viele Menschen in Ludwigshafen Asyl gesucht wie heute. Rund 2500 Geflüchtete musste die Stadtverwaltung damals einquartieren. Erinnern Sie sich noch an die Stimmung in der Stadt?

Ja,