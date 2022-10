Beträchtlicher Schaden ist bei einer Kollision in der Nacht auf Freitag in der Seilerstraße entstanden. Ein laut Polizei flüchtiger Audifahrer kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW, der durch den Aufprall wiederum auf einen vor ihm geparkten BMW geschoben wurde.

Der Verursacher und dessen ebenfalls bislang unbekannte Beifahrerin stiegen daraufhin zwar kurz aus, setzten ihre Fahrt dann aber fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro zu kümmern.

Zeugenhinweise ans Polizeirevier, Telefon: 0621 1258-0.