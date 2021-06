Die Polizei sucht Hinweise zu einem 14- bis 17-jährigen Rollerfahrer, kräftig gebaut und mit dunklem Haar, der am Sonntag in Edigheim eine Polizistin verletzt hat. Um 23.30 Uhr wollten ein Polizist und eine Polizistin zwei Personen an der IGS Edigheim kontrollieren. Eine Person lief sofort davon. Ein Jugendlicher wollte mit seinem Roller ebenfalls flüchten. Die Polizistin forderte ihn auf, stehen zu bleiben und versuchte, ihn festzuhalten. Der Rollerfahrer fuhr trotzdem los und riss die Beamtin etwa 15 Meter mit sich. Sie stürzte, wurde laut Polizei leicht verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Die Ermittlungen zu dem geflüchteten Rollerfahrer dauern an. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.