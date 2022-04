Zu einem Flächenbrand in die Notwende (Oggersheim, Rheinhorststraße) ist die Feuerwehr am Samstag gegen 12.40 Uhr ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern in einem Landschaftsgebiet. Das mit Wiesenflächen, kleineren Baumfeldern und überwiegend Buschwerk bewachsene Areal wurde mithilfe mehrerer Strahlrohre und einem Wasserwerfer gelöscht. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Acht Fahrzeuge im Einsatz

Da sich der Brandherd an der Grenze zum Stadtgebiet Frankenthal befand, wurden die Löscharbeiten gemeinsam mit den Kollegen der dortigen Feuerwehr sowie mit Unterstützung der Freiwilligen Wehreinheit Maudach absolviert. Zeitgleich wurden im Ludwigshafener Hemshof drei Personen aus einem defekten Aufzug befreit, wie die Feuerwehr weiter berichtet. Im Einsatz waren insgesamt acht Fahrzeuge und 32 Wehrleute.