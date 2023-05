Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FC Arminia Ludwigshafen II hat in einem Kellerduell der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz gegen den VfR Friesenheim 1:0 (1:0) gewonnen und damit seinen Gegner in der Tabelle überholt. Der Sieg geht in Ordnung.

Es lief schon die 85. Minute, und es schien so, als sollte es ein torloses Remis geben. Da setze sich Arminias Alilou Savadogo, der beste Mann auf dem Platz, am linken Flügel durch, drang in den Strafraum