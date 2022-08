Der Bewegungsparcours an der Schneckennudelbrücke im Stadtteil Süd ist wieder in Betrieb. Unbekannte hatten im Juni das Freiluft-Fitnessstudio zerstört. Bei drei von sechs Edelstahlgeräten waren zudem Teile abmontiert worden. Zudem wurden alle Geräte mit einer ölähnlichen Flüssigkeit verunreinigt. Da die Geräte nicht mehr sicher waren, hatte sie die Stadtverwaltung eingezäunt. Seniorenratsvorsitzende Birgitta Scheib hatte vor über einem Jahrzehnt die Idee für einen Bewegungsparcours für Senioren von der Bundesgartenschau mitgebracht. Dank der Unterstützung durch Sponsoren konnte der Bewegungsparcours als kostenfreies Sportangebot für jedermann umgesetzt werden. Das Fitnessstudio unter freiem Himmel an der Schneckennudelbrücke hatte Vorbildcharakter. Mittlerweile gibt es auch in anderen Stadtteilen welche. Die Reparatur hatte sich wegen Lieferschwierigkeiten beim Hersteller verzögert. Der Standort des Parcours hatte zuletzt für Diskussionen gesorgt. Ein Anwohner hatte sich beim Stadtrat beschwert, weil sich dort abends und nachts Jugendliche träfen und die Nachtruhe störten.