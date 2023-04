Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die Herren 30 des BASF TC Ludwigshafen entscheidet sich am Samstag, ob das Team in der Bundesliga bleibt oder absteigen muss. Im letzten Saisonspiel gegen Iphitos München muss Ludwigshafen zu Hause gewinnen (ab 13 Uhr). Dabei kommt es auch auf einen Spieler an, der bislang kaum in Erscheinung trat.

Der Ehrgeiz zweier Schüler beflügelte Jochen Meyer. Der 38 Jahre alte Spieler der Herren 30 des BASF TC gab zwei ambitionierten Hobbyspielern des TC Weiß-Blau Zweibrücken Trainerstunden.