Der Grüffelo kommt auf die Bühne: Fischer“s Figurentheater zeigt die bekannte Kinderbuchgeschichte als Puppenspiel im Theaterzelt am Polizeisportverein Grün-Weiß (Süd). Die Vorstellungen laufen von Donnerstag, 2. April, bis Sonntag, 12. April, wie aus einer Pressemitteilung des Figurentheaters hervorgeht. Grundlage der Inszenierung ist das Kinderbuch „Der Grüffelo“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Die Geschichte um die kleine Maus, die sich mit der erfundenen Figur des furchteinflößenden Grüffelos aus gefährlichen Situationen rettet, wurde laut Pressemitteilung weltweit 6,5 Millionen Mal verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Fischer’s Figurentheater wird nach eigenen Angaben bereits in der dritten Generation von der Familie Fischer betrieben. Die Texte und Dialoge werden bei dieser Produktion live von ausgebildeten Puppenspielern gesprochen. Dadurch können die Spieler auf Reaktionen der jungen Theaterbesucher eingehen und diese in das laufende Stück einbeziehen, heißt es weiter.

Die Aufführung ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet und dauert rund 50 Minuten. Gespielt wird donnerstags und freitags um 16.30 Uhr, samstags um 14.30 Uhr sowie sonntags um 14 Uhr. Montags bis mittwochs finden keine Vorstellungen statt. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person. Tickets können laut Angaben des Veranstalters jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse oder telefonisch unter 01573 / 115 14 34 reserviert werden, solange Plätze vorhanden sind.