Der Friesenheimer Angelsportverein „Früh Auf“ bietet am Karfreitag, 15. April, „Fisch to go“, also zum Mitnehmen, an. Verkauft wird dieser auf dem Vereinsgelände in der Bastenhorsthütte (Luitpoldstraße 200b) von 10.30 bis 20 Uhr. Angeboten werden laut Verein Zander- und Seelachsfilets mit Kartoffelsalat, Calamares und Pommes Frites sowie Fischbrötchen mit Brathering, Bismarckhering und Lachsersatz.