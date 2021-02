Die Polizei hat am Mittwoch einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der betrunken am Steuer saß. Der Fahrer wollte sich gegen 11 Uhr bei einer Firma in der Straße Am Hansenbusch (Ludwigshafen-Pfingstweide) anmelden, als Mitarbeiter des Unternehmens Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten. Ein Test der von ihnen informierten Polizisten bestätigte den Verdacht: Der Fahrer hatte 1,76 Promille Alkohol im Blut. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.