In ganz Deutschland wurden in den vergangenen Rezessionsjahren mehr Unternehmen gegründet als aufgegeben. Ludwigshafen zählt dabei zu den Städten mit vergleichsweise niedriger Gründungsaktivität: Mit 14,47 Neugründungen je 1000 Einwohner belegt die Stadt Platz 26 im bundesweiten Vergleich. Das zeigt eine Analyse der Steuer-App Accountable, die auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts die Gründungsaktivität in den 50 größten deutschen Städten ausgewertet hat. Damit liegt Ludwigshafen (rund 180.000 Einwohner) unter dem bundesweiten Durchschnitt von 15,05 Neugründungen je 1000 Einwohner. Gründer-Hochburgen sind der Analyse zufolge die nordrhein-westfälischen Städte Leverkusen mit 28,23, Köln mit 22,03 und Düsseldorf mit 20,98 Gründungen. Berlin belegt mit 20,84 Gründungen als einzige ostdeutsche Stadt Rang vier in den Top Ten. Die wenigsten neuen Unternehmen wurden in Halle/Saale (10,16) gegründet, gefolgt von Magdeburg (10,29) und Braunschweig (10,98). Mehr zum Thema im Netz unter https://www.accountable.de/blog/neugruendungen-staedte-deutschland/.