Der BASF Firmencup geht in die 19. Runde: Tausende Läufer und Läuferinnen sowie Inline-Skater werden am 13. Juni auf dem Hockenheimring am Start sein.

Der BASF Firmencup ist die größte Laufveranstaltung für Beschäftigte aus Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar und der näheren Umgebung. Er entstand 2003 auf Initiative der BASF SE und ist mit bis zu 17.000 Teilnehmenden aus mehr als 800 Unternehmen die teilnehmerstärkste Laufveranstaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Firmencup gehört zur Top Fünf der Firmenläufe in Deutschland.

Neu ist in diesem Jahr die „Teamstand Area“, für die ein „Rundum sorglos“-Paket buchbar ist. Dieser Bereich ist für das eigene Team der Treffpunkt vor und nach dem Lauf, um eine kühle Erfrischung zu genießen oder sich für den Lauf startklar zu machen. Die Flächen lassen sich mit eigenem Zelt oder durch von den Veranstaltern bereitgestellte Mietausrüstung gestalten. Bei Live-Musik können die Teilnehmer den Tag im Fahrerlager des Motodroms ausklingen lassen. Neben dem Laufcup und dem Inlinecup gibt es für Kinder den Kids-Laufcup (0,6 km) für Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2017 und den Junior-Laufcup (2,1 km) für Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2012.

Anmeldungen sind unter www.firmencup.de möglich. Die Anmeldegebühr beträgt 15,70 Euro netto, die Nachmeldegebühr (vom 27. April bis 17. Mai) 20,70 Euro netto. Die professionelle Zeitnahme ist inbegriffen. Die Anmeldegebühr für den Junior- und den Kids-Laufcup beträgt 5,20 Euro netto (bis 17. Mai, ohne Zeitnahme) und für den virtuellen Startplatz 12,90 Euro netto (bis 17. Mai).