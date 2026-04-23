1000 Euro steuerfrei, aber keine große Freude: Unternehmer aus der Vorderpfalz kritisieren die Entlastungsprämie – und senden ihre Reformvorschläge Richtung Berlin.

Einen Bonus in Krisenzeiten auszuzahlen, das ist keine Erfindung der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). In den vergangenen Jahren konnten Unternehmen schon einmal steuerfreie Corona- und Inflationsprämien auszahlen. Doch jedes Mittel zu seiner Zeit. Denn: Es sind wirtschaftlich unsichere Zeiten. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen – laut Institut für Mittelstandsforschung auf etwa 24.100 im Jahr 2025. Das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Unternehmen ächzen unter den gestiegenen Kosten, insbesondere bei den Energiepreisen. Kritik am Krisenbonus hagelt es darum aus vielen Richtungen – auch aus der Region.

Sven Holzwarth führt einen Metallbau-Betrieb in Mutterstadt. Es ist ein Familienbetrieb mit fast 80-jähriger Tradition. Seinen 14 Angestellten Boni auszuzahlen, das ist in seinem Unternehmen durchaus üblich. „Je nach Leistung erhalten unsere Mitarbeiter jährliche Erfolgsprämien“, berichtet der Metallbau-Meister. Dass nun ein Bonus steuerfrei sein soll, „das ist an sich gut, vor allem für die Mitarbeitenden, die ja mehr Geld auf ihrem Konto haben“. Dennoch halte er von dem Vorschlag, Unternehmen könnten freiwillig 1000 Euro als Krisenbonus an ihre Arbeitnehmer zahlen, wenig. „Das setzt die Unternehmer unnötig unter Druck, vor allem wenn sie den Bonus nicht auszahlen wollen oder wirtschaftlich nicht können“, sagt Sven Holzwarth.

Besser Bürokratie abbauen

Sinnvoller ist es seiner Meinung nach, Überstunden gar nicht oder deutlich geringer zu besteuern. „Davon hätten das Unternehmen und der Angestellte etwas“, ist der 50-Jährige überzeugt. Der Fleiß motivierter Mitarbeiter würde sich positiv auf das Einkommen auswirken. Und das Unternehmen könne flexibel auf Arbeitskräfte zugreifen, je nach Auftragslage. Einen weiteren Reformtipp hat der Unternehmer für die Bundesregierung: Endlich die Bürokratie abbauen, wie es schon seit Jahren versprochen wird. „Wenn allein der Einbau einer Brandschutztür drei Prüfbescheinigungen benötigt, dann stimmt etwas nicht.“

Thomas Dell stimmt ihm dahingehend voll und ganz zu. Auch der Elektro-Meister aus Schauernheim wünscht sich, dass „diese großen Stolpersteine“ endlich von der Politik aus dem Weg geräumt werden. Handwerksbetriebe hielten die Wirtschaft am Laufen und sollten endlich entlastet werden. Seit 1996 führt Thomas Dell sein Elektroinstallationsunternehmen, derzeit stehen zehn Angestellte bei ihm in Lohn und Brot. Sie sind vorwiegend in Privathaushalten, aber auch in Kleinbetrieben im Rhein-Pfalz-Kreis und der weiteren Umgebung tätig.

Auch Politiker sollten verzichten

„Der Krisenbonus ist ein sehr unglücklicher Vorschlag der Politik, vor allem für kleinere Unternehmen“, sagt Thomas Dell deutlich. Die Auftragslage sei instabil. „Kunden sind sehr verunsichert und stellen Investitionen zurück, bereits angekündigte Aufträge bleiben aus“, berichtet er. Zudem stünden die Unternehmer aufgrund stetig steigender Betriebskosten, etwa für Energie, Kraftstoffe, aber auch für Materialien und Werkzeuge, stark unter Druck. „Wir haben während der Coronakrise einen Bonus zahlen können. Aktuell ist uns das leider aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht möglich“, sagt er.

Mit dem Krisenbonus wird aus seiner Sicht die Verantwortung der Entlastung der Bürger auf die Unternehmen „abgedrückt“. Bei den Mitarbeitern würden Erwartungen geweckt, „die zu erfüllen, für einen Kleinbetrieb oft nicht möglich sind“, sagt Dell. So werde diese Art der Entlastung für einen Großteil der Arbeitgeber zu einer großen Belastung. Er fordert, dass auch die Bundespolitiker ihren Beitrag in Krisenzeiten leisten sollen. Wohl jeder Wähler wünsche sich, dass die Politiker zum Beispiel auf eine Diätenerhöhung verzichten würden. „Denn es ist leicht, Entscheidungen für die Bevölkerung zu treffen, wenn man selbst von Konsequenzen nie betroffen ist“, sagt Thomas Dell.

Fragwürdiges Vorgehen

Auch größere Unternehmen, wie die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, reagieren auf den Vorschlag der Entlastungsprämie verhalten. „In Anbetracht der aktuell erneut herausfordernden Zeiten in Bezug auf Inflation und Unsicherheiten können wir mit Blick auf unsere Kunden und Mitarbeitenden die grundsätzliche Intention der Maßnahmen in Teilen nachvollziehen“, sagt Vorstandssprecher Till Meßmer. Allerdings sei die Art und Weise der Durchführung „zumindest fragwürdig“. Für ihn hätte eine mit der mittelständischen Wirtschaft besser abgestimmte Förderung mehr Sinn gemacht.

Die VR Bank Kur- und Rheinpfalz beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und hat 45 Filialen in der Region, unter anderem in Schifferstadt, Maxdorf und Böhl-Iggelheim. Ob das Unternehmen den Krisenbonus an seine Angestellten auszahlen wird, ist laut Meßmer noch offen: „Zunächst gilt es für uns, die konkreten Regelungen zum Regierungsvorstoß der Entlastungsprämie abzuwarten. Danach werden wir darüber entscheiden, ob und in welcher Form wir eine Umsetzung für unser Haus vertreten können.“