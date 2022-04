Nachdem es mit den Sparbemühungen in der Vergangenheit nicht so gut bestellt war und dem Ludwigshafener Haushalt erst kürzlich die Genehmigung von der Finanzaufsicht ADD verweigert wurde, zieht Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) nun Konsequenzen – und eine weitere Aufgabe an sich. An ihr Dezernat (1) soll ein „strategischer Lenkungskreis zur qualitativen Haushaltskonsolidierung“ angedockt werden. Das kündigte die 59-Jährige am Montagabend in der Sitzung des Stadtrats an. „Wir müssen künftig alles auf den Prüfstand stellen.“

Arbeit der Kämmerrei ergänzen

Dieser Lenkungskreis soll die Arbeit des Finanzdezernats nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen. In Steinrucks Dezernat ist auch der Bereich Sport angesiedelt. Wie berichtet, hat der Stadtrat am Montag mit knapper Mehrheit beschlossen, den Grundsteuer-Hebesatz kräftig zu erhöhen. Der Stadtrat kam damit einer Forderung der Finanzaufsicht ADD nach. Der Fehlbetrag im Ludwigshafener Haushalt beträgt trotz aller Sparbemühungen knapp 60 Millionen Euro. Die Stadt ist mit 1,6 Milliarden Euro verschuldet.