Die FWG-Fraktion im Stadtrat hält die vom Hauptausschuss empfohlene Erhöhung der Grundsteuer B von 420 auf 525 Prozentpunkte für falsch und hat deshalb einen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geschrieben.

Hintergrund ist der von der Finanzaufsicht ADD nicht genehmigte Haushalt der mit 1,6 Milliarden Euro verschuldeten Stadt. Die ADD forderte weitere Einsparungen und die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 540 Prozent, die Grundstücksbesitzer und Wohnungseigentümer betreffen würde. Den im Dezember vom Stadtrat für den Haushaltsentwurf beschlossenen Kompromiss einer Anhebung auf 487 Prozent lehnte die ADD ab.

Rainer Metz (FWG) Archivfoto: KUNZ

Das ursprüngliche Defizit im 2022er-Etat von 115 Millionen Euro wurde mittlerweile auf knapp 59 Millionen Euro fast halbiert. Am Montag soll der Stadtrat nun die Erhöhung der Grundsteuer B auf 525 Prozent beschließen und mit der ADD nachverhandeln. Nach zähem Ringen empfahl das der Hauptausschuss – allerdings bei sechs Enthaltungen, darunter die FWG, und einer Nein-Stimme (Die Linke).

Ministerpräsidenten Malu Dreyer (rechts) mit der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (beide SPD). Archivfoto: KUNZ

Würde die ADD auch diesen Vorschlag kassieren, müssten Einrichtungen in der Stadt geschlossen werden. Die FWG bleibt dabei: „Wir halten diese Erhöhung in der momentanen Situation für falsch“, schreibt ihr Sprecher Rainer Metz. Diese Erhöhung würde in einer Krisenzeit viele Bewohner treffen. „Aus diesen Gründen lautete und lautet unser Kompromissvorschlag: die Anpassung der Grundsteuer B auf 487 Prozentpunkte“, appelliert er an Dreyer, die Haltung der Landesregierung zu überdenken.