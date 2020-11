Rainer Metz, Fraktionsvorsitzender der FWG im Stadtrat, hofft auf den Verfassungsgerichtshof in Koblenz. Dieser befasst sich aktuell mit einer Musterklage von Pirmasens gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen der unzureichenden Finanzausstattung der Städte. Die Aussagen der Landesvertreter bei der Verhandlung vergangene Woche in Koblenz hätten gezeigt, dass verschuldete Städte wie Ludwigshafen nur noch auf die Hilfe des Gerichts hoffen könnten. Denn das Land habe in Koblenz betont, dass es keine Notwendigkeit sehe, die Finanzstruktur zu ändern. Metz: „Damit besteht die einzige Chance zur Verbesserung der Finanzlage in einem eindeutigen Urteil des Verfassungsgerichtshofs Koblenz, in dem die Landesregierung zu einer umfassenden Reform des kommunalen Finanzausgleichs gezwungen wird.“ Metz warnt: Komme keine Hilfe aus Mainz, werden die Schulden in Ludwigshafen weiter steigen. Er sieht auch die hiesigen Landtagsabgeordneten in der Pflicht, „endlich aufwachen und in Mainz Lösungen für Ludwigshafen finden“. Der Verfassungsgerichtshof will sein Urteil am 16. Dezember verkünden.