Um gute Geldanlagen und die richtige Vorsorge in schwierigen Zeiten geht es am Donnerstag, 8. Oktober, bei den Finanzgesprächen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Referenten sind die Finanzpsychologin Monika Müller und Hartmut Walz, Professor für Bankbetriebslehre.

Müller, die sich mit dem Einfluss psychologischer Faktoren auf den Umgang mit Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen beschäftigt, wird an dem Abend unter dem Titel „Ihr Geld und das Risiko“ anhand lebensnaher Beispiele aufzeigen, wie subjektiv und willkürlich die Einschätzung von wirtschaftlichen Risiken ist, und dass die Wahrnehmung von Risiken stark mit der jeweiligen Persönlichkeit zusammenhängt. Dabei stellt sie unter anderem Konzepte vor, wie sich Entscheidungen, die ein gewisses Risiko bergen, verbessern lassen.

Walz zeigt auf, dass Sparer und Anleger sich womöglich vor den falschen Risiken fürchten, etwa vor einem Crash an Aktienbörsen. Und dabei andere, konkretere und dauerhaftere Risiken für die Geldanlage unterschätzt werden. Seine Kernthese lautet, dass es nur fünf wirklich wichtige finanzielle Risiken gibt, die jeder berücksichtigen sollte.

Wegen der aktuellen Situation müssen auch bei den Finanzgesprächen die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 90 Personen begrenzt. Für Abonnenten der RHEINPFALZ sind 50 Plätze reserviert. Die Teilnahme ist frei, ein freiwilliger Kostenbeitrag willkommen.

Termin