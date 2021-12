Die SPD-Stadtratsfraktion begrüßt die Bereitschaft der Landesregierung zur Übernahme der Hälfte der kommunalen Kassenkredite. Mit dem am vergangenen Montag vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan für 2022 steigen diese Kredite Ludwigshafens bis Ende 2022 auf 946,4 Millionen Euro. Die Gesamtverschuldung liegt dann bei 1,6 Milliarden Euro

„Mit der Ankündigung der Landesregierung besteht endlich die Chance, eine Lösung der Altschuldenproblematik auf den Weg zu bringen“, meint SPD-Fraktionschef David Guthier. Er lobt das Engagement der Landtagsabgeordneten, der Oberbürgermeisterin und des Kämmerers, die Situation hochverschuldeter Kommunen zu verbessern.

„Gleichzeitig setzen wir darauf, dass auch der Bund seinen Beitrag leisten wird und die andere Hälfte der Altschulden übernimmt. Die Ampel auf Bundesebene hat sich im Koalitionsvertrag klar zu diesem Vorhaben bekannt“, sagt Guthier. Entscheidend werde sein, auch im Bundesrat eine Mehrheit für die Altschuldenlösung zu finden. Dies dürfe nicht an den unionsgeführten Ländern scheitern, es brauche einen parteiübergreifenden Konsens, ergänzt der SPD-Bundestagsabgeordnete Stadtratsfraktionsvize, Christian Schreider. Wichtig sei außerdem, dass der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz ab 2023 am tatsächlichen Bedarf der Kommunen ausgerichtet werde. Nur dann könne es gelingen, dass sich Ludwigshafen finanziell wieder stabilisiere und nicht nach erfolgter Entschuldung unmittelbar wieder Liquiditätskredite anhäufe, erklärt Guthier. Die SPD sei auch bereit für Einsparungen im Etat und moderate Steuererhöhungen, damit die Stadt ihren Beitrag für einen ausgeglichen Haushalt leiste.