Rheinland-Pfalz zahlt Gemeinden zu wenig Geld, etwa für Straßen, Schulen oder Schwimmbäder – der kommunale Finanzausgleich muss spätestens bis 1. Januar 2023 neu geregelt werden. So lautet ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VGH) Rheinland-Pfalz vom Mittwoch. Die Entscheidung wird vom Ludwigshafener Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) begrüßt.

„Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat ein wichtiges Urteil für die Kommunen erlassen“, reagierte Schwarz auf die Nachricht aus Koblenz. Er und seine Vorgänger hatten mit Blick auf den Ludwigshafener Haushalt schon seit Jahren gefordert, dass die Stadt mehr Geld vom Land bekommen müsse. Durch jährliche zweistellige Millionendefizite bei den Sozialausgaben liegt die Gesamtverschuldung bei mehr als 1,4 Milliarden Euro.

Wird jetzt alles besser? „Jetzt sind Land und Kommunen gefragt, sich auf einen aufgabenadäquaten und bedarfsorientierten Finanzausgleich zu verständigen“, sagt Schwarz. Dazu habe der Gesetzgeber Zeit bis zum Beginn des Jahres 2023. „Neben der juristischen Klärung setzen wir aber unverändert auch auf den politischen Dialog mit dem Land“, betont der Kämmerer. Die Stadt müsse erst einmal das Urteil auswerten und dann könne man die Auswirkungen auf die Haushaltssituation bewerten. Der Kämmerer verweist darauf, dass dieses Urteil auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit abzielt und speziell die finanziellen Rahmenbedingungen der Jahre 2014 und 2015 betrachtet wurden. „Seit diesem Zeitpunkt wurden von Seiten des Bundes und Landes einige Maßnahmen umgesetzt, die eine Verbesserung der kommunalen Einnahmen gebracht haben“, gibt Schwarz zu bedenken.

CDU fordert schnelle Änderung

Die Ludwigshafener CDU sieht sich durch das Urteil in ihrer Kritik an der Finanzpolitik des Landes bestätigt. Fraktionschef Peter Uebel: „Das ist ein Schlag ins Gesicht für die rheinland-pfälzische Landesregierung. Städte wie Ludwigshafen, Pirmasens und Kaiserslautern sind mahnende Beispiele dafür, wie die Landesregierung ihre Kommunen ausbluten lässt. Oberzentren wie Ludwigshafen sind nicht nur wichtige Wirtschaftsstandorte und bieten sichere Arbeitsplätze, sondern leisten beispielsweise mit ihren Kliniken und Schulen auch wichtige Beiträge für das Gemeinwesen ganzer Regionen. Genau diese Berücksichtigung wichtiger Aufgaben der Kommunen ist in der derzeitigen Regelung des Finanzausgleichssystems nicht hinreichend gewährleistet. Der Verfassungsgerichtshof urteilt zurecht, dass der Finanzausgleich verfassungswidrig ist.“ Die Landesregierung dürfe nicht bis 2023 mit einer anderen Verteilung der Steuereinnahmen warten. Allein wegen der Corona-Krise sei die Gewerbesteuer eingebrochen. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. „Deshalb erwarten wir auch, dass die Stadt Ludwigshafen jetzt zeitnah die Mittel bekommt, die ihr laut Verfassung zustehen und nicht erst in 2023“, sagte Uebel.