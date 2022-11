Die Botschaft der Finanzaufsicht ist klar: In Ludwigshafen darf es in Sachen Finanzpolitik kein „Weiter so“ mehr geben.

Seit Jahrzehnten ist die Stadt in finanzieller Schieflage. Alle Jahre wieder wurde die Haushaltslage beklagt und es wurden Hilfsappelle an Land und Bund gerichtet. Es gab viele Sparrunden. Geändert hat sich an der Problematik wenig. Doch nun hat das Land den Druck auf die Stadt über seine Finanzaufsichtsbehörde ADD extrem erhöht. Jetzt muss massiv gespart werden – das Loch von 100 Millionen Euro im Haushalt wird aber auch die grausamste Sparliste nicht beseitigen. Allein die Gewerbesteuer ist wegen Corona um etwa 30 Millionen Euro eingebrochen. Mehr Menschen brauchen in der Krise Sozialleistungen. Da wird sich kaum etwas einsparen lassen.

Was die Finanzmisere für den Bürger bedeuten könnte? Mehr Schlaglöcher in Straßen, ungepflegte Grünanlagen, geschlossene Bürgerhäuser, keine Sanierung der Eberthalle, höhere Steuern und Gebühren und so weiter. Keine guten Aussichten.

Zum ausführlichen Bericht geht’s hier.