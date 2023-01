Die nächste Ohrfeige für die Stadtspitze. Die ADD fordert das, was auch Kritiker verlangen: Ein solides Sparkonzept, das der Stadt endlich eine Perspektive aufzeigt.

Setzen, Sechs. Beziehungsweise: Aufstehen und endlich liefern. So lässt sich das zusammenfassen, was die ADD seit Jahren von der Stadt erwartet und jetzt auch konkret einfordert. Der Schüler Ludwigshafen erledigt seine Hausaufgaben nicht ordentlich. Und weil ihm die ADD längst nicht mehr über den Weg traut, hat sie ihm dieses Mal schon zu einem ganz frühen Stadium die Leviten gelesen. Dieses miserable Zwischenzeugnis ist die nächste schallende Ohrfeige für die Verantwortlichen im Stadtvorstand und Wasser auf die Mühlen der Kritiker im Stadtrat. Gleich mehrere Fraktionen drängen seit Langem auf ein gemeinsames Konsolidierungskonzept. Die ADD-Analyse dürfte die Spardebatten der nächsten Wochen befeuern und die OB sowie ihren längst angezählten Kämmerer weiter in Bedrängnis bringen.