Sowohl die CDU als auch die Stadtratsfraktion Grünes Forum Piraten begrüßen die Ankündigung des Landes, die Hälfte der Kassenkredite der Stadt Ludwigshafen zu übernehmen. Doch diese Teilentschuldung könne nur ein erster Schritt sein.

CDU-Fraktionschef Peter Uebel bezeichnete die Ankündigung als „notwendigen Schritt“. Darüber hinaus brauche es allerdings auch tragfähige Lösungen zur künftigen Finanzierung der Kommunen. „Solange die von Bund und Land übertragenen Aufgaben nicht vollständig finanziert sind, ist erneuter Schuldenzuwachs programmiert. In spätestens fünf Jahren wären wir ohne ein langfristiges Konzept wieder auf dem jetzigen Schuldenstand“, sagt Uebel und fordert eine umfassende Finanzreform.

Zehn Millionen Zinsen gespart

Die Stadtratsfraktion Grünes Forum Piraten hat ausgerechnet, wie sich die Teilentschuldung in Ludwigshafen bemerkbar machen könnte. „Für unsere Stadt bedeutet das, dass sich die Schuldenlast um 470 Millionen Euro verringert und wir jährlich etwa 10 Millionen Zinsen sparen“, sagt Fraktionschef Raik Dreher. Sein Kollege Heinz Zell (Piraten) unterstreicht: „Das kann nur ein erster Schritt sein. Zur dauerhaften Entlastung Ludwigshafens ist eine neue und ausgewogene Aufstellung des kommunalen Finanzausgleichs unabdingbar. So wie die Lage heute ist, kann sie nicht bleiben. “ Andere Länder seien schon weiter. „Jetzt noch ein Jahr zu warten halten wir für unzumutbar, zumal genug Zeit war, die Entschuldung konsequent anzugehen“, so Zell.

Auch die CDU kritisiert, dass die Landesregierung seit Jahren ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen nicht gerecht werde. In keinem Bundesland sei die Kreditbelastung pro Kopf so hoch wie in Rheinland-Pfalz. Zweimal habe das höchste rheinland-pfälzische Gericht den kommunalen Finanzausgleich der Landesregierung als verfassungswidrig beurteilt. CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid fordert außerdem, dass die Altschuldenlösung im Landeshaushalt 2022 konkret abgebildet werden müsse. Bisher habe sich die Landesregierung strikt geweigert, den Kommunen zu helfen. „Allerdings gilt für uns: Besser späte Hilfe als keine Hilfe“, so Schneid.