Die Zweier-Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ fordert den Rücktritt von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Kämmerer Andreas Schwarz (beide SPD). Hintergrund ist Schwarz’ kürzliche Nachricht, dass der Haushaltsplan 2023 wohl nicht von der Finanzaufsicht ADD genehmigt wird (wir berichteten). „Diese Nachricht traf uns wie ein Blitz“, sagt Fraktionssprecher Hans-Joachim Spieß. „Nach den langen und zähen Stadtrats- und Ausschusssitzungen, in der in mühevoller Kleinarbeit ein Haushaltskompromiss gefunden wurde, wird nun alles über den Haufen geworfen“, ärgert sich der 63-Jährige und fragt: „Wie geht es nun weiter mit der Stadtstraße? Wird die Stadtbibliothek, wird die Notübernachtung ,Sleep Inn’ geschlossen? Wir fühlen uns komplett verschaukelt. Einen neuen Etatplan mit weiteren Kürzungen lehnen wir jedenfalls definitiv ab.“

„Karren in den Dreck gefahren“

Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber ergänzt: „Es ist erschreckend, wie die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land hakt. So haben Schwarz und Steinruck eine offizielle Anfrage bezüglich der großen Verkehrsprojekte an Innenminister Michael Ebling – ebenfalls SPD – gestellt, bislang aber keine Antwort erhalten. Die SPD hätte bereits vor Monaten ein Kommune-Länder-Gespräch führen müssen und eine Lösung, Stichwort Konnexitätsprinzip, im Sinne der Stadt erarbeiten müssen. Nun hat die SPD den Karren endgültig in den Dreck gefahren. Ein ,Weiter so’ darf es nicht mehr geben. Wir fordern deshalb den Rücktritt von OB und Kämmerer“, bilanziert der 45-Jährige.

Der Etatplan für 2023 weist aktuell ein Defizit von 31 Millionen Euro aus, ursprünglich betrug es 98 Millionen Euro – ein Fehlbetrag, den die ADD nicht akzeptierte, den ersten Entwurf im November kassierte und weitere Einsparungen forderte. Diese wurden Mitte März vom Stadtrat beschlossen – auf Basis eines Sparpakets von SPD und CDU.