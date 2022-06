Die Finanzaufsichtsbehörde ADD steht nach eigenen Angaben kurz davor, den überarbeiteten Ludwigshafener Haushalt zu genehmigen. „Wir bemühen uns, die haushaltsfreie Zeit so schnell wie möglich zu beenden und die Haushaltsgenehmigung auszusprechen“, teilte eine ADD-Sprecherin am Freitag mit. Derzeit werde das Zahlenwerk noch geprüft. Die Finanzaufsicht weist darauf hin, dass es der Stadt freigestellt sei, wie sie ihr Haushaltsdefizit selbst mindere. Eine Einsparung im Kulturbereich oder im Bereich der freiwilligen Leistungen (etwa Zuschüsse an Sportvereine) sei von der ADD nicht gefordert worden. Der Appell der freien Kulturszene, eine schnelle Lösung herbeizuführen, sei daher in erster Linie an den Stadtrat und die Stadtverwaltung zu richten. Trotz des noch nicht genehmigten Haushalts dürfe die Stadt Aufwendungen tätigen oder Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet sei oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar seien, so die ADD. Die Verwaltung sei weiterhin funktionsfähig. Es bestünde daher die Möglichkeit, im laufenden Austausch mit den örtlichen Akteuren der freien Kulturszene zu prüfen, ob finanzielle Zahlungen aufgrund deren „Unaufschiebbarkeit“ bereits ausgezahlt werden können. Dies liege in der Verantwortung der Stadt. Die Finanzaufsicht betont außerdem, dass ihre Forderung nach einer Konsolidierung des Ludwigshafener Haushalts erforderlich und angemessen sei. Zum Jahresende wird Ludwigshafen eine Verschuldung von 1,6 Milliarden Euro haben. Zwischen dem Stadtrat, der Verwaltung der ADD war es wegen der desolaten Haushaltslage in den vergangenen Monaten zum offenen Streit gekommen. Der nachgebesserte Etat mit Steuererhöhungen und Einsparungen bei den Ausgaben wurde nach hitzigen Diskussionen Ende April vom Stadtrat verabschiedet und liegt seitdem bei der ADD zur Prüfung.