„Deutlich mehr als 30 Millionen Euro“ müsse die Stadt einsparen, damit die Finanzaufsicht ADD den Haushalt für 2023 genehmigt. So stellt es Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dar. Am Montag will sie im Stadtrat eine Sparliste vorlegen. Die Behörde nennt keine Zahl, beklagt aber, dass die Stadt bei ihren Hausaufgaben schludert.

Einen bitteren Vorgeschmack, wie sich der Spardruck in Ludwigshafen auf den Alltag der Menschen auswirkt, gab es in den Vorwochen gleich mehrfach. So wurde der Verkauf der günstigen