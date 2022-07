Wegen einer betriebsinternen Veranstaltung ist das Finanzamt Ludwigshafen am Donnerstag, 21. Juli, telefonisch nur mit großen Einschränkungen zu erreichen. Wie die das Amt weiter mitteilt, ist das Service-Center am Standort Ludwigshafen an diesem Tag – insbesondere zur Vordruckausgabe und für die Annahme von Grundsteuerfeststellungserklärungen – von 8 bis 16 Uhr durchgehend erreichbar und für alle Steuerbürger des Finanzamtsbereichs unabhängig vom Wohnort zuständig. Eine vorherige Terminvereinbarung sei nicht erforderlich. Nicht bearbeitet würden am Donnerstag hingegen Themen des elektronischen Lohnsteuerabzugs, wie etwa die Änderung von Steuerklassen oder der Eintrag von Kinderfreibeträgen, und auch Elster-Sofortregistrierungen. Das Service-Center am Standort Frankenthal bleibe am Donnerstag ganz geschlossen.