Mit dem Sieg von Liam Gavrielides in der Altersklasse U16 endeten die 26. Deutschen Jugendtennismeisterschaften auf der Anlage des BASF TC Ludwigshafen. Der 16-Jährige vom TC Oberstenfeld bezwang im Finale seinen Trainingspartner Bon Lou Karstens vom BASF TC Ludwigshafen mit 6:3, 6:3.

Karstens, der in Stuttgart geboren ist und dessen Familie in Ludwigsburg lebt, besucht die Schule in Mannheim und gehört zur Trainingsgruppe von Steffen Neutert in Ludwigshafen. „Das war meine erste