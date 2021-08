Am Sonntag enden die Olympischen Spiele in Tokio, die ganz besondere waren – im Zeichen der Corona-Pandemie und ohne Zuschauer. Wir haben Sportler und ehemalige Aktive aus der Stadt gebeten, ihre ganz persönliche Bilanz zu ziehen.

„Kiwis waren dieses Mal stärker“

Winfried Ringwald (70), Vorsitzender des Ludwigshafener Sportverbands, war als Ruderer selbst zweimal bei Olympia dabei: 1972 und 1976. „Als ehemaliger Teilnehmer habe ich Olympia auch dieses Mal sehr intensiv verfolgt: Beginnend mit der Eröffnungsfeier über täglich viele Sportarten, auch in der Nacht. Ich habe mir auch die neu dazugekommenen Sportarten interessiert angeschaut.“ Das Abschneiden deutscher Sportler beurteilt er so: „Wenn man selbst dabei war, weiß man, dass etwas, was von außen oft leicht aussieht, in Wirklichkeit äußerst schwierig sein kann.“ Von den letzten Olympischen Spielen könne man sowieso nicht auf die in Tokio schließen. „Mit dem Abschneiden unserer Mannschaft bin ich grundsätzlich zufrieden. Die Erfolge von Rio konnten zum Teil wiederholt werden.“ Natürlich fieberte Ringwald vor allem mit den Ruderern mit. „Im Freien sind immer auch die Wetterverhältnisse ausschlaggebend. Oft kommt es auf die Bahnverteilung, auf Wind und Wellen an“, weiß er. Es sei natürlich schade, dass der Achter so knapp gegen Neuseeland verloren habe, sagt Ringwald, der selbst einmal Kapitän des deutschen Paradeboots war. „Aber die Kiwis waren dieses Mal stärker.“

„Respekt vor allen Athleten“

Der seit 2017 für die Handball-Eulen aktive Kreisläufer Max Haider (25) outet sich als Olympia-Fan: „Zu 100 Prozent. Ich habe versucht, jede freie Minute dabei zu sein. Nur um 3.30 Uhr aufzustehen, das habe ich mir nicht gegeben“, sagt der gebürtige Wiesbadener. Schon als Kind habe er mit dem Papa Olympia nonstop verfolgt. „Was auch daher rühren mag, dass mein Vater als Trainer bei den Winterspielen in Sarajevo 1984 dabei war.“ Respekt zollt Haider allen Athleten. „Ich bin beeindruckt, wie viel sie investieren für diesen einen Moment, wie sie ihr ganzes Leben auf diesen Höhepunkt ausrichten.“ Und das frühe Aus der Handballer? „Ägypten hat das Viertelfinale verdient gewonnen – die Abwehr- und Torhüterleistung waren herausragend“, sagt Haider. Für deutsche Mannschaften sei es generell schwierig, weil sie von den heimischen Medien meist sehr hart kritisiert würden. „Es wird nach Niederlagen nie das Positive, das es ja auch gibt, angesprochen.“ Und sein Fazit? „Es ist unfassbar schade, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden mussten. Mich stimmt es ganz traurig, dass sich die Sportler im Olympischen Dorf nicht wie sonst begegnen konnten und durften. Das macht Olympia ja so besonders.“

„Stolz auf unsere Mannschaft“

Ein riesengroßer Olympia-Fan ist Ulla Walther-Thiedig (80), Kreisbeauftragte für das Deutsche Sportabzeichen und selbst ehemalige Top-Leichtathletin. „Ich schaue den ganzen Tag – vom Aufstehen bis zum Schlafengehen“, sagt die Maudacherin. „Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Es gab doch sehr viele Überraschungen und einige klasse Leistungen.“ Vor allem die Silbermedaille von Diskuswerferin Kristin Pudenz habe sie sehr gefreut. „Das war nicht nur eine persönliche Bestleistung, sondern nach 25 Jahren wieder eine Medaille im Diskus.“ Mit Weitsprung-Gold von Malaika Mihambo habe sie gerechnet. „Das war so aufregend. Im letzten Versuch sieben Meter. Sie hat ihre mentale Stärke gezeigt.“ Aus ihrer Sicht kommen die Leichtathletik-Wettbewerbe im Fernsehen etwas zu kurz. „Daher sitze ich parallel an meinem Laptop. Dort wird die Leichtathletik komplett gezeigt.“

Ohne Zuschauer fehlt die Atmosphäre

Das Herz von Markus Impertro (57), sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten FC Arminia, schlägt für Ballsportarten. Auch bei Olympia. „Da ist es egal, ob Fußball, Handball, Hockey oder Beachvolleyball“, sagt der Versicherungskaufmann. Er habe durchaus die eine oder andere Stunde vorm Fernseher verbracht. Durch die Zeitverschiebung habe er aber weniger live, dafür aber etliche Zusammenfassungen gesehen. „Auch wenn ich nachts nicht schlafen konnte, habe ich mal eingeschaltet.“ Nachdem in den Ballsportarten fast alle deutschen Teams spätestens im Viertelfinale ausgeschieden seien, hätte Olympia die letzten Tage nicht mehr so den Stellenwert für ihn gehabt, gibt Impertro zu. Er war selbst 2004 bei Olympia in Athen als Zuschauer dabei und schwärmt noch heute von der fantastischen Stimmung. „Da wurden alle Athleten, egal, woher sie kamen, voller Begeisterung angefeuert.“ Weil die Zuschauer in Tokio coronabedingt ausgeschlossen waren, habe die Atmosphäre gefehlt. Das Abschneiden des deutschen Teams will er nicht bewerten: „Das steht mir nicht zu. Ich weiß nicht, wie stark die Konkurrenz in einzelnen Sportarten ist.“ Dass die Elf von Coach Stefan Kuntz nach dem 1:1 gegen die Elfenbeinküste ausgeschieden ist, bedauert Impertro und kritisiert: „Kuntz und die Mannschaft wurden von manchen Vereinen und Spielern im Stich gelassen.“ Da sei wohl der Druck aus der Bundesliga zu groß gewesen.

„Extrem schwierige Spiele“

Bäderchef Wolfgang Köllner (59) ist als Leistungssportbeauftragter und Trainer des Förderkaders im Südwestdeutschen Verband ein Kenner der Schwimmszene. Den Großteil der Wettbewerbe hat er allerdings nicht live gesehen, sondern urlaubsbedingt – weil ein Fernseher im Zimmer fehlte – „nachgelesen“ und entsprechend analysiert. „Generell ist eine aufsteigende Tendenz bei einzelnen Athleten im Schwimmen zu verzeichnen. Es gab mehr Finalteilnahmen als in den Vorjahren“, sagt er. Höhepunkt sei die Goldmedaille von Florian Wellbrock über zehn Kilometer im Freiwasser gewesen. Doch es hätte auch Schatten gegeben, meint Köllner und kritisiert vor allem die Leistungen erfahrener Athleten, der hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Das Abschneiden der kompletten deutschen Mannschaft zu beurteilen, möchte er sich nicht anmaßen. „Es waren auf alle Fälle extrem schwierige Spiele, die Vorbereitung für die Athleten coronabedingt sicher alles andere als ideal“, sagt er und nennt US-Ausnahmeschwimmerin Katie Ledecky als Beispiel. Weil die Bäder in ihrem Umfeld dicht waren, musste sie in der Vorbereitung drei Monate lang in einen kleinen Hinterhof-Pool ausweichen.

Morgens informiert, was nachts lief

Hockey ist die erfolgreichste Ballsportart – gemessen an internationalen Titeln. Doch sowohl die Herren als auch die Damen mussten die Heimreise mit leeren Händen antreten. Ein ungewohntes Bild. „Dabei hätten die Herren das Potenzial gehabt, um den Olympiasieg mitzuspielen“, sagt Christian Hanz (47), Vorsitzender des TFC Ludwigshafen und selbst Trainer. Im entscheidenden Spiel hätte man zu viele Gegentore bekommen, bemängelte er vor allem die Defensivarbeit der „Honamas“, Kurzform der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Hanz selbst verfolgte die Olympischen Spiele weit weniger intensiv als normalerweise üblich. „Ich habe mich meist morgens informiert, was in der Nacht so gelaufen ist.“ Das Einzige, was er wirklich live am Bildschirm verfolgt hätte, seien die Tischtennis-Herren gewesen. „Weil sie zu einer Uhrzeit gespielt haben, bei der ich es parallel zur Arbeit laufen lassen konnte – natürlich ohne Ton“, sagt der Rechtsanwalt.