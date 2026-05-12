Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, setzt am Donnerstag, 21. Mai, um 18 Uhr seine Reihe „Film und Philosophie“ fort. Gezeigt wird der im vergangenen Jahr erschienene Film „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ (Edgar Reitz, Deutschland, 2025, Hauptdarsteller Edgar Selge, 104 Minuten). Der Eintritt ist frei.

Der Film zeigt den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 1716) während seiner Porträtsitzungen im kurfürstlichen Schloss mit einer jungen Malerin, aus denen sich rasch leidenschaftliche Debatten und Streitgespräche über Kunst, Liebe, Wahrheit, Leben und Tod entwickeln. In der Reihe „Film und Philosophie“ präsentiert das Bloch-Zentrum ausgewählte Filme, die einladen sollen, die philosophischen Themen dieses Mediums im gegenseitigen Austausch zu vertiefen und über Fragestellungen, die das Kino aufwirft, in einem offenen Format gemeinsam zu diskutieren. Die Einführung sowie die anschließende Gesprächsmoderation übernimmt Robert Hörr aus Ludwigshafen. Nähere Infos zum Programm des Bloch-Zentrums sind im Netz zu finden unter www.bloch.de.