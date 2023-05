Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein wenig verlassen und mit einem satten Knick wartet an der Baustelle der Kita Süd in der Orffstraße in Süd eine fertiggegossene Treppe auf ihren Einbau. Sie erinnert nicht nur an den Titel des Kinofilms „Halbe Treppe“ von 2002 mit Axel Prahl. Von der Form her erinnert sie auch ein wenig an ein übergroßes Akkordeon. Die Treppe hat jedenfalls eine ganz eigene Geschichte.

Treppen spielen in der Filmgeschichte generell eine große Rolle. Unvergessen die Stufen zum Museum of Arts in Philadelphia, die vom Boxer Rocky Balboa im Triumph bezwungen werden.