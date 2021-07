Zu einem südamerikanischen Filmnachmittag lädt die Volkshochschule im Bürgerhof in der Innenstadt für Samstag, 17. Juli , 16 Uhr, ein. Laut einer Pressemitteilung hat das „Planet E-Team“ Siegmund Thies und Berndt Welz drei Frauen aus Ecuador auf ihrer Reise in den tiefen Regenwald begleit. Ihre Dokumentation wurde beim Greenscreen-Filmfestival 2021 als „Best Report“ nominiert. Der Inhalt des Films: Drei ecuadorianische Frauen kämpfen sich mit Mikrofon und Rekorder durch den Regenwald. Ihr kleiner Radiosender wird zur Bastion gegen die Ausbeutung ihrer Heimat. Denn die indigenen Völker im Amazonas-Regenwald sind bedroht: Ölkonzerne dringen immer tiefer in die Lebensräume ein. Den indigenen Frauen eine Stimme geben: Dafür kehren die Radioreporterinnen zurück zu ihren Wurzeln.

Im Anschluss an die Filmvorführung besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Regisseur Siegmund Thies. Danach sind Interessierte eingeladen, sich ab 17 Uhr im Hack-Museumsgarten auf dem Hans-Klüber-Platz an Infoständen über Umweltfragen zu informieren. Der Nachmittag ist eine Veranstaltung innerhalb des Kultursommers der Stadt.

Anmeldungen



Telefon 0621/504-2238, E-Mail an info@vhs-lu.de oder online unter www.vhs-lu.de entgegen. Kursnummer: 211AA1080.