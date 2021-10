Das Filmfestival-Gelände im Stadtpark auf der Parkinsel wird von der Stadt aufgearbeitet. Am Donnerstagmorgen wurde mit einem Traktor die Oberfläche gepflügt und der durch das Gewicht der Zeltstadt verdichtete Boden aufgelockert. Das Erdreich soll bis in eine Tiefe von maximal 20 Zentimetern aufgelockert werden. Die Fahrzeugspuren im Boden werden dabei eingeebnet. Danach werden rund 1000 Löcher in den Untergrund gebohrt, die mit Pilzen und mineralischen Stoffen gefüllt werden, damit Luft und Wasser in die unteren Bodenschichten dringen können. Die sogenannte Filmfestivalwiese soll wie in den vergangenen Jahren nicht mit Rasen nachgesät werden. Stattdessen soll eine Naturwiese entstehen, erläutert die Leiterin des Grünbereichs, Gabriele Bindert. Die Gesamtkosten veranschlagt die Stadt mit rund 15.000 Euro, die vom Veranstalter bezahlt werden müssen.