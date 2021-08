120 000 Menschen wie 2019 werden sicher nicht zum 17. Festival des deutschen Films kommen, das im September auf der Parkinsel zu Gast sein möchte. Aber 80 000 sollten es sein, sagt Festivaldirektor Michael Kötz. Sonst sei die Existenz bedroht. Wie das funktionieren soll? Hier sind alle Fakten.

Wann soll das 17. Filmfestival stattfinden?

Vom 1. bis zum 19. September. Der späte Termin wurde gewählt, weil sich die Veranstalter Fortschritte in der Bekämpfung der Pandemie erhoffen: eine hohe Impfquote und Erleichterungen für die Veranstaltungsbranche.

Wie soll das Festivalgelände auf der Parkinsel aussehen?

Geplant ist eine Zeltstadt mit zwei Kinozelten, zwei Freiluftkinos und kleineren Zelten. Die Zelte, in denen die Bewirtung und die Filmgespräche stattfinden, sollen sehr luftig angelegt sein. Die Kinozelte seien mit einer modernen Lüftungsanlage ausgerüstet, heißt es. Das Gelände war in den vergangenen Jahren ohnehin komplett eingezäunt und muss es wegen der Corona-Pandemie diesmal sowieso sein.

Wie viele Menschen dürfen auf das Gelände?

Nach derzeitigem Stand werden sich maximal 5000 Menschen gleichzeitig auf dem Filmfestival aufhalten dürfen. Die beiden Kinozelte haben jeweils 1200 Plätze, von denen 600 belegt sein werden. Zwischen den Plätzen sind große Abstände vorgesehen. Die Freiluftkinos werden vermutlich jeweils 500 Besucher fassen. Die Gäste werden am Ein- und Ausgang gezählt.

Wer darf auf das Gelände?

Zugangsberechtigt werden Stand jetzt getestete, geimpfte und genesene Menschen sein. Wahrscheinlich wird das Filmfestival keine eigene Teststation betreiben.

Darf man nach dem Film noch bleiben und mit Freunden zusammensitzen – so wie früher?

Nach derzeitigem Stand: Ja. Der Verkauf von Getränken und Speisen ist nach Angaben von Festivaldirektor Michael Kötz neben den Ticketeinnahmen die wichtigste eigene Einnahmequelle für das Festival. Er betont, dass 75 bis 80 Prozent der Kosten selbst erwirtschaftet werden. Neben öffentlichen Zuschüssen bekommt das Festival des deutschen Films Geld von Sponsoren.

Was passiert, wenn ich ein Ticket für eine Vorstellung habe, aber schon 5000 Menschen auf dem Gelände sind?

Theoretisch dürfen erst wieder Menschen hinein, wenn andere gegangen sind. Er rechne aber nicht mit diesem Szenario, sagt Kötz. Ihn treibt eher die Sorge um, ob Besucher nicht eher aus Vorsicht zu Hause bleiben. „Wir müssen mindestens 80.000 Karten verkaufen, sonst sind wir im Minus“, sagt der 70-Jährige. „Wir sind zum Erfolg verdammt. Wir haben keine Wahl.“ Bei der letzten regulären Ausgabe 2019 kamen 120.000 Menschen.

Wie läuft der Aufbau der Zeltlandschaft?

Da die Parkinsel überschwemmt war, musste er zeitweilig unterbrochen werden. Eigentlich sollte die Zeltlandschaft schon seit einer Woche stehen. Inzwischen geht der Aufbau weiter.

Gibt es einen Ersatzort für den Fall eines Hochwassers?

Nein. Eine derart große Infrastruktur kann nicht spontan umziehen. Dann würde das Festival abgesagt.

Und was passiert, wenn sich die Corona-Lage bis zum September verschärft?

Für den Fall einer Absage oder Verschiebung hofft Kötz auf Gelder aus einem Kulturfonds, der die Verluste von Veranstaltern finanziell absichern soll. Grundsätzlich geht er aber eher vom Gegenteil aus: dass es ihm die dann gültige Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz erlaubt, mehr als 5000 Menschen auf das Gelände zu lassen.

Ab wann gibt es das Programmheft?

Ab Dienstag.

Wo bekommt man Tickets, und was kosten sie?

Um lange Schlangen an Vorverkaufsschaltern zu vermeiden, setzt das Filmfestival darauf, dass die Besucher vorzugsweise Online-Tickets kaufen. Damit habe man beim Filmfrühling Limburgerhof gute Erfahrungen gemacht, sagte Kötz. Um den Anreiz dafür zu erhöhen, wurde der Aufpreis bei den Online-Tickets abgeschafft. Sie kosten nun wie die Karten, die man am Vorverkaufsschalter in der Rhein-Galerie kaufen kann, 12 Euro. Man muss Online-Tickets auch nicht mehr an der Abendkasse eintauschen. Einen Rabatt gibt es, wenn fünf oder zehn Karten gekauft werden. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 9. August.

Wie viele Filme werden zu sehen sein?

67 Spiel- und Dokumentarfilme und sieben Kinderfilme.

Haben sich schon prominente Schauspielerinnen und Schauspieler angekündigt?

Sehr viele sogar, unter anderem Maren Kroymann, Jürgen Prochnow, Heino Ferch, Hannelore und Nina Hoger, Walter Sittler, Ulrich Tukur, Bjarne Mädel und Justus von Dohnányi.

