Während des Festivals des Deutschen Films sind vom 24. August bis 11. September Teilbereiche der Parkinsel für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für Anwohner gilt eine Ausnahmegenehmigung.

Die Stadt reagiert damit auf Verkehrsprobleme, die es in dem Wohngebiet in der Vergangenheit gab, weil Tausende Festivalbesucher die Anwohnerparkplätze und Grundstückszufahrten zugeparkt haben. Die Filmfans sollen in der Walzmühle oder im BASF-Parkhaus parken. Zudem gibt es einen Shuttlebus ab den Haltestellen „Berliner Platz“ und „Walzmühle“ zur Schneckennudelbrücke, die zum Festivalgelände auf der Insel führt.

Für den Durchgangsverkehr gesperrt sind die Abschnitte Schwanthalerallee ab Hafenstraße in Fahrtrichtung Insel-Bastei, der Schwanthalerplatz ab Schwanthalerallee in Richtung Defreggerstraße und die Parkstraße ab Schwanthalerallee in Richtung Insel-Bastei. Die Zufahrten zu den Behindertenparkplätzen in der Hafenstraße sowie zu den Gewerbebetrieben und Vereinen sind davon ausgenommen. Die Stadt hat entsprechende „Verbot der Einfahrt“-Schilder aufgestellt, die bereits auf der Festlandseite auf die Zufahrtsbeschränkung hinweisen.

Auch Besucher der Anwohner betroffen

Die Anwohner auf der Parkinsel haben per Post Ausnahmegenehmigungen für ihre an den dortigen Wohnsitzen zugelassenen Kraftfahrzeuge erhalten, teilt die Verwaltung weiter mit. Die Insulaner können damit durch die Sperrabschnitte fahren. Der Bereich Straßenverkehr weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den gesperrten Bereichen aber nicht um Bewohnerparkzonen handelt, sondern die Ausnahmegenehmigung den Anwohnern nur erlaubt, trotz des Durchfahrtsverbots in die gesperrten Abschnitte einzufahren. Laut Stadt dürfen Besucher der Anwohner dort nicht parken.

Betroffen davon sind folgende Straßenabschnitte: Am Luitpoldhafen, Defreggerstraße, Hafenstraße 78 bis 122, Hafenstraße 51 bis 107, Lenbachstraße, Parkstraße 33 bis 64 und Schwanthalerplatz 10 bis 18. Die Stadt hat für die Dauer des Filmfestivals Kontrollen angekündigt, um Parkverstöße zu ahnden.

Noch Fragen?

Die Einsatzleitstelle des Bereichs Straßenverkehr ist unter Telefon 0621 504-3212 erreichbar.