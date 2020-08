Mit einem kommunistischen Känguru wird das Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel am Mittwoch, 16 Uhr, eröffnet: Als erster Film im Open-Air-Kino werden die „Känguru-Chroniken“ gezeigt, nachdem die diesjährige Miniatur-Ausgabe bereits am Dienstagabend mit geladenen Gästen und einigen Reden gefeiert wurde. Er würde gerne das „wunderbare Festival“ am Rhein eröffnen, sagte Direktor Michael Kötz. „Aber ich kann nicht. Der kleine rote, unsichtbare Gesell ist dagegen. Ich kann nur ein Freiluftkino eröffnen. Dies aber tue ich mit Freude!“

Drei Filme täglich am Rhein

Bis Sonntag, 13. September, flimmern täglich drei Filme über die LED-Leinwand unter freiem Himmel direkt am Ufer des Rheins. Beinfreiheit ist wegen der coronabedingten Abstände garantiert und für Getränke und Snacks ist gesorgt, doch die Zuschauer müssen das Gelände nach Filmende schnell wieder verlassen und dürfen nicht wie sonst die Atmosphäre unter den Platanen auf Bierbänken genießen. Dafür kommt ein bisschen Festival zu ihnen nach Hause: In der kleinen Online-Ausgabe „Dehääm/At Home“ stehen außerdem ausgewählte und besonders sehenswerte Filme der vergangenen Jahre per Stream zur Verfügung. Karten und Programm unter www.festival-des-deutschen-films.de.