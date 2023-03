Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Ende des 18. Filmfestivals hat Intendant Michael Kötz eine gemischte Bilanz gezogen. Für die Branche und das Publikum waren die Kinotage auf der Parkinsel ein Gewinn. Wirtschaftlich bleiben sie unter den Erwartungen. Was das für die Auflage im nächsten Jahr bedeutet.

Es ist – wie so oft – eine Frage der Interpretation. 88.000 Gäste haben das 18. Festival des deutschen Films in den vergangenen zweieinhalb Wochen besucht. Eine an sich imposante