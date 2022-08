Schon am Morgen Hochbetrieb: Der Kartenvorverkauf zum Festival des deutschen Films läuft seit Montagvormittag. Zum Verkaufsstart waren einige Filmfans schon bis zu zwei Stunden, bevor der Stand des Festivalteams öffnete, vor Ort. Rund 30 Personen warteten auf Kinokarten. Viele von ihnen hatten lange Listen an Vorführungen zusammengestellt, die sie besuchen wollen. Auch wenn der Verkauf in der Rhein-Galerie weiter gut ankommt, wird der Großteil der Festivaltickets online verkauft. Zur 18. Auflage der Veranstaltung, die von 24. August bis 11. September auf der Parkinsel stattfindet, wird eine hohe fünfstellige Anzahl an Besuchern erwartet. Der Verkaufsstand in der Rhein-Galerie ist bis zum 10. September montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

