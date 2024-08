Nach seinem fulminanten Regiedebüt „Wilde Maus“ legt der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader seinen zweiten Film „Andrea lässt sich scheiden“ vor. Er läuft beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen. Im Zentrum der Handlung steht die Dorfpolizistin Andrea, gespielt von Birgit Minichmayr, die zur Kripo in der Kreisstadt St. Pölten wechseln will. Katharina Dockhorn hat mit Josef Hader über sein Werk gesprochen.

Herr Hader, schreiben Sie sich und anderen Schauspielern die Rollen auf den Leib? Bei „Andrea lässt sich scheiden“ spielen Sie ja selbst eine Figur.

Ich