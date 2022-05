Für die 18. Ausgabe des Filmfestivals auf der Parkinsel (24. August bis 11. September) fordert der Ortsbeirat Süd von der Verwaltung, rechtzeitig ein Verkehrskonzept vorzulegen. Nach Ungereimtheiten in der Vergangenheit sei es wichtig, die Anwohner zügig zu informieren und vor Ort transparente Bedingungen zu schaffen, betonte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend.

Bußgelder zurückgezahlt

Hintergrund: Im Vorjahr hätten in der Parkstraße, die als „unechte Einbahnstraße“ ausgewiesen gewesen sei, vermeintliche Falschparker Strafzettel erhalten. Letztlich habe die Ordnungsbehörde – bis auf eine Ausnahme – wegen der unübersichtlichen Rechtslage alle Bußgelder zurückgezahlt. Diese unklare Situation dürfe sich nicht wiederholen, solche Missverständnisse müssten ausgeschlossen werden, sagte Heller. Dem Pkw-Besitzer, der nicht berücksichtigt wurde und dagegen vorging, habe er persönlich einen Teil des Bußgelds (30 von 75 Euro) erstattet, weil er finde, dass er in dessen Schuld stehe. Heller: „Wir brauchen klare Spielregeln, auch für Fahrzeuge des Veranstalters.“ Über die ökologische Baubegleitung des Festival-Auf- und Abbaus will sich das Gremium in der Sitzung am 5. Juli unterhalten.