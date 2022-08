Kompromisslos für die Natur oder kompromissbereit für ein Top-Festival? Darum geht’s.

Die Festivalmacher bemühen sich und nehmen weiter Geld in die Hand, um die Auflagen zu erfüllen. Gut und richtig so. Doch darum geht’s den Kritikern gar nicht. Für sie gehört eine solche Großveranstaltung schlichtweg nicht an diesen schönen Fleck Natur. Punkt. Klar ist: Ohne Stadtpark-Flair ist das Festival tot. Im Interesse von Ludwigshafen wäre das sicher nicht.

