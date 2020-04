Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geht davon aus, dass das Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in diesem Jahr wie andere Großveranstaltungen bundesweit wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird. Das sagte die 57-Jährige am Mittwoch auf Anfrage. „Das Oktoberfest wurde bereits abgesagt, der Wurstmarkt steht auf der Kippe, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Filmfestival ausgetragen wird. Wegen der Pandemie ginge ja auch der besondere Charme verloren. Entscheiden müssen das aber die Festivalmacher.“ Das Kinospektakel am Rheinufer sollte vom 26. August bis 13. September laufen, zuletzt bevölkerten die Kinozelte weit über 100.000 Besucher. Festivaldirektor Michael Kötz will sich am Freitag verbindlich äußern.