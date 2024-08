Die Zufahrt zur Parkinsel ist wegen des Filmfestivals von Mittwoch, 21. August, bis Sonntag, 8. September, gesperrt. Hinweisschilder sollen Besucher davon abhalten, mit dem Auto auf die Insel zu fahren und dort zu parken. Über 100.000 Besucher werden erwartet. Anwohner sind von dem Durchfahrtsverbot ausgenommen. Sie haben von der Stadt eine Ausnahmegenehmigung zugeschickt bekommen, die sie in ihren Fahrzeugen gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe hinterlegen müssen. Andernfalls droht ihnen einen Knöllchen. Das Durchfahrtsverbot gilt für alle Straßen zwischen der Schwanthalerallee und der Insel-Bastei. Die Zufahrt zu den Vereinen im Stadtpark, zu Gewerbebetrieben und der Insel-Bastei ist weiterhin gestattet. Auch private Stellplätze sowie Behindertenparkplätze dürfen angefahren werden. Hintergrund der Regelung sind Beschwerden von Anwohnern, nachdem Filmfestivalbesucher in der Vergangenheit Straßen und Zufahrten zugeparkt hatten. Besuchern wird empfohlen, im Parkhaus Walzmühle oder im BASF-Parkhaus an der Rheinallee zu parken. Der Tagespreis beträgt fünf Euro. Wer mit dem ÖPNV anreist, kann einen kostenlosen Shuttle-Bus benutzen, der alle 15 Minuten von der Ludwigstraße in die Rheinallee fährt, Von dort sind es noch etwa 600 Meter bis zum Festivalgelände.