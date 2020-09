Rund 15.500 Menschen haben die am Sonntag zu Ende gegangene Miniaturausgabe des Festivals des deutschen Films auf der Parkinsel besucht. Das entspreche einer „traumhaften Auslastung“ von 80 Prozent, teilt das Festival mit. Zweieinhalb Wochen lang waren im Freiluftkino drei Filme täglich zu sehen gewesen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, durften maximal 350 Besucher eine Vorstellung besuchen. Parallel fand eine Online-Ausgabe des Festivals mit dem Titel „Dahääm / At Home“ statt. Rund 7000 Zuschauer sahen zwölf Filme aus den vergangenen Festival-Jahren. „Diese Festivalnotausgabe bewies, wie wichtig den Menschen unser Filmfestival ist und wie glücklich es sie macht, am Lagerfeuer der bewegten Bilder zusammenrücken zu können“, sagte Festivaldirektor Michael Kötz. „Damit gehen wir gestärkt in die Zukunft.“ Mit der Förderung von Stadt, Land und Sponsoren sowie Spenden aus dem Publikum in Höhe von über 12.000 Euro werde das Festival in die Lage versetzt, ab Herbst 2020 eine hoffentlich reguläre 17. Ausgabe des Festivals vorzubereiten.