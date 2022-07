„Wir brauchen 90.000 Besucher.“ Das sagte Festivaldirektor Michael Kötz am Mittwochvormittag bei der Programmvorstellung für das 18. Festival des deutschen Films, das vom 24. August bis 11. September auf der Ludwigshafener Parkinsel ausgetragen wird – in zwei jeweils 1200 Zuschauer fassenden Kinozelten und einem Open-Air-Bereich am Rheinufer mit ebenso vielen Plätzen. Wegen der vorsorglich luftigeren Bestuhlung sollen coronabedingt nur etwa jeweils 1000 Plätze belegt werden.

Zwei Millionen Kosten

Das Kinoereignis mit laut Kötz zwei Millionen Euro Nettokosten trage sich weitgehend selbst über den Ticketverkauf und Sponsoren, darunter die BASF. „Wenn die BASF wegfällt, haben wir ein Problem“, bekannte Kötz. „Wir müssen 75 Prozent selbst erwirtschaften.“ Lediglich neun Prozent des Budgets würden Stadt und Land übernehmen. Im vergangenen Corona-Jahr mit 60.000 Gästen habe der Rettungsfonds der Bundesregierung das Festival tatsächlich gerettet. „Da hätten wir auch 90.000 Besucher gebraucht.“

120.000 Kinofans kamen im Rekordjahr 2019. Kötz betonte, dass das Festival nicht weiter wachsen soll, mit künftig drei statt vier Kinos, und auf Belange des Umweltschutzes größtmögliche Rücksicht genommen werde. Gezeigt werden insgesamt 56 Filme, darunter sieben Kinderfilme, 40 deutsche Produktionen und neun Gastbeiträge. Der Ticketvorverkauf startet am 1. August, unter anderem in der Rhein-Galerie. Angekündigt sind zahlreiche Schauspieler-Promis, wie Claudia Michelsen oder Ulrich Tukur. Die Tragikomödie „Sayonara Loreley“ eröffnet das Festival.