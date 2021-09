Entspannt wirkt er und schreibt gleich Autogramme am roten Teppich auf der Parkinsel: Schauspieler Joachim Król ist am Mittwochabend Stargast der Eröffnung des 17. Festivals des deutschen Films. 20 Minuten zu früh ist er gekommen, zu Fuß, mit Maske. Erst als Festivalchef Michael Kötz ihm versichert, er müsse am roten Teppich keine Maske tragen, nimmt Król sie ab. Und gesteht, nach der Händedesinfektion, dass er noch etwas fremdele mit der Situation und gar nicht so entspannt sei, wie es wirke. „Wir sind ja alle noch entwöhnt.“ Es sei sein erster Festivalbesuch seit Beginn der Pandemie: „Ich bin aufgeregt und freue mich.“

Die Fortsetzung des Erfolgs „Endlich Witwer“, den er 2019 in Ludwigshafen präsentierte, lief zum Start des Festivals. „Schon damals haben die Zuschauer hier eine Fortsetzung gefordert, schön, dass es geklappt hat.“

„Eine Hängepartie der ganz besonderen Art war es, diese Festivalausgabe zustande zu bringen“, sagte später ihr Leiter Michael Kötz bei der offiziellen Eröffnung. Eine Anspielung darauf, dass es ein hartes Ringen darum gab, ob und in welcher Form das Festival stattfinden kann. Das Organisationsteam hatte auf eine 3G-Regelung gehofft. Die Sondergenehmigung, die mit Stadt und Land ausgehandelt wurde, lässt aber nur 2G zu, also Geimpfte und Genesene, in jeweils einzeln abgesperrten Bereichen. Kötz bat die Besucher schon einmal um Verständnis für „manches Hindernisrennen durch die Absperrungen“. Nach dem langen Alleinsein in der Lockdown-Zeit aber gehe es für „uns Herdentiere“ nun voran, gemeinsam im Kino ließe es sich auch auf andere Gedanken kommen.